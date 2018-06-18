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Опубликован законопроект о повышении пенсионного возраста
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Опубликован законопроект о повышении пенсионного возраста 

Legal.Report 18 июня 2018
Фото: Legal.Report
В электронной базе Госдумы наконец опубликованы тексты правительственных законопроектов о повышении пенсионного возраста, внесенных в ГД 16 июня (см. здесь и здесь).
Как сообщал Legal.Report, предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно с 2019 по 2034 год. В частности, планируется, что мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году — соответственно в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году — соответственно в возрасте 62 и 57 лет. Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения получат право выхода на пенсию в 2024 году — в возрасте соответственно 63 года и 58 лет. Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 2026 году в возрасте 64 года и 59 лет.
Мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения получат право выхода на пенсию в 2028 году — в возрасте соответственно 65 и 60 лет. Женщины 1969 года рождения — в 2030 году в возрасте 61 год, женщины 1970 года рождения — в 2032 году в возрасте 62 года, и женщины 1971 года рождения получат право выхода на пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.
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