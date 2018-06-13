«Это намного серьезнее, чем санкции». США выдвинули новые обвинения против россиян

Обвинения касаются пятерых граждан России : как заявили в американском Минюсте , речь идет о поставках топлива на территорию Сирии в обход санкций и сотрудниках компании «Совфрахт»

Минюст США предъявил пятерым россиянам обвинения в обходе сирийского пакета санкций. Как утверждается, ответчики причастны к в поставкам авиационного топлива в Сирию, а также к отмыванию денег.

Обвинения предъявлены на основании внутреннего законодательства США , так называемого закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», который позволяет Белому дому вводить широкий спектр торговых ограничений против стран, рассматриваемых в качестве угрозы стране. В данном случае россиян обвиняют в нарушении мер, которые мешали Дамаску «поддерживать терроризм» и «использовать оружие массового поражения».

В сообщении Минюста США говорится, что пятеро обвиняемых являются сотрудниками транспортной компании «Совфрахт», которая ранее уже оказалась под американскими санкциями за работу в Крыму . Министерство называет имена обвиняемых: это Иван Окороков, Илья Логинов , Алексей Конков, Людмила Шмелькова и Карен Степанян — все они сотрудники «Совфрахта.» По данным РБК, Окороков — начальник департамента морских перевозок «Совфрахта», Логинов — заместитель генерального директора по юридическому сопровождению в компании.

Также обвинения предъявлены трем сирийцам: сотруднику «Совфрахта» и двум топливным инспекторам в порте города Банияс . По данным Минюста, все они участвовали в поставках в Сирию авиакеросина с использованием финансовой системы США в обход американских санкций. Если следовать заявлению, для этого компания «Совфрахт», которая уже около двух лет находится под санкциями за деятельность в Крыму, использовала подставную фирму Maritime Assistance LLC.

В документах говорится, что американские банки начали блокировать транзакции «Совфрахта» с сирийскими контрагентами еще в 2011 году, после чего компания стала предпринимать попытки обойти санкции. Минюст называет сумму нескольких заблокированных переводов — речь идет о нескольких миллионах долларов. В качестве доказательств министерство приводит, в частности, цитаты из электронной переписки заместителя генерального директора «Совфрахта» Ильи Логинова. Например, после блокировки одной из транзакций «Совфрахта» через Maritime Assistance LLC, тот сообщил коллегам, что компанию «раскрыли», и требуется создать «новую, чистую» фирму.

Минюст США особо отмечает, что предъявление новых обвинений пяти россиянам и трем сирийцам не означает автоматически, что они виновны. «Обвинительный акт — это просто формальное обвинение в том, что обвиняемый нарушил уголовное право, и не является свидетельством вины. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока он не будет доказана его вина», — следует из сообщения.

При этом речь идет не просто о попадании пятерых российских сотрудников «Совфрахта» под санкции — все гораздо серьезнее, комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

«Проблема состоит в том, что им вменяют федеральный состав преступления за отмывание денежных средств. Это намного серьезнее, чем санкции, и может повлечь арест таких лиц в любом государстве, в любой третьей стране по запросу департамента юстиции США. То есть, по сути, может повториться, в общем-то, операция в Вудланде с сыном депутата Госдумы, когда конкретные лица могут быть арестованы по запросу департамента юстиции США прямо в аэропорту либо вообще в отеле. Возможно, на отдыхе. То есть эти лица, по сути, сейчас являются преследуемыми уже в соответствии с законодательством федеральным США по противодействию отмыванию денежных средств. Тут уже вопрос не в санкциях».

Можно ли сказать, что новые обвинения в отношении россиян доказывают: американские санкции фактически позволяют ударить по любой компании? Или историю стоит рассматривать скорее как бюрократическую — просто про формальное применение существующих санкций?

— В данном случае политика и бюрократия неразделимы. Дело в том, что американская государственная машина получила ясное политическое целеполагание. Эта машина работает как асфальтовый каток. То есть она движется медленно, но безостановочно и все сминает. Вне зависимости от того, о каком бизнесе идет речь: крупном, мелком, поставках электронного оборудования, поставках горючего — вот так это работает. Это и есть санкция.

— Тогда что получается — под угрозой находится любая компания теоретически?

— Любая компания. В этом смысл психологический, моральный смысл санкций, чтобы в ситуации неопределенности все боялись. Поскольку все боятся, начинают выстраивать обходные пути, стоимость любой операции резко возрастает. После этого любой бизнесмен нормальный начинает задумываться, стоит ли вообще этим заниматься. Это медленно работает, но я могу сказать, что очень эффективно.

«Совфрахт» — крупнейший в России независимый транспортно-логистический холдинг, который занимается железнодорожными, морскими и речными перевозками грузов. Председатель правления — Дмитрий Пурим . По данным СПАРК, контролирующая доля в компании принадлежит фирме «Транскапитал», которую, в свою очередь, контролирует Люция Пурим. Ни тот, ни другая в документах Минюста США не упоминаются.

В 2016 году группа компаний «Совфрахт — Совмортранс» попала под крымские санкции Вашингтона. Решение было принято на основании того, что аффилированные с ней фирмы являются операторами Керченской паромной переправы между Крымом и материковой частью России.