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Путин: Россия всегда была уверена в необходимости деполитизации спорта
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Путин: Россия всегда была уверена в необходимости деполитизации спорта 

ТАСС 8 часов назад
РФ всегда была уверена в необходимости деполитизации спорта, готова сотрудничать со всеми в этой сфере — Путин.
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