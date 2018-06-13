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Путин: Россия всегда была уверена в необходимости деполитизации спорта
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Путин: Россия всегда была уверена в необходимости деполитизации спорта
ТАСС
8 часов назад
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РФ
всегда была уверена в необходимости деполитизации спорта, готова сотрудничать со всеми в этой сфере — Путин.
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