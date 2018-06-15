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Песков объяснил необычный жест Путина
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Песков объяснил жест Путина в адрес принца Саудовской Аравии 

Газета.Ru
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил реакцию главы государства в адрес принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда во время матче открытия чемпионата мира — 2018, передает радиостанция "Говорит Москва".
"Это эмоции! За победу в спорте не извиняются", — сказал Песков.
Президент России после каждого гола российской команды разводил руками и улыбался.
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этой встречи.
Отмечается, что Путин после завершения игры обнял принца Саудовской Аравии.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут с командой Уругвая.
Ранее игрок сборной России призвал оставаться скромными.
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