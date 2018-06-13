Космическую отрасль ждут масштабные перестановки

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может выдвинуть и.о. своего первого заместителя Николая Севастьянова в советы директоров РКК «Энергии», «Прогресса» и Центра имени Хруничева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий отрасли. Сейчас советы директоров этих компаний возглавляет бывший гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. В «Энергии» внеочередное собрание ожидается в августе, а после оно пройдет и в «Прогрессе».
Выдвижение Севастьянова, курирующего в госкорпорации ракетостроение, меняет практику, когда совет директоров «Энергии» возглавлял руководитель отрасли. Севостьянов был гендиректором РКК в 2005-2007 гг. Теперь, как и тогда, ему предстоит реализовать программу ее финансового оздоровления. Отвечать придется за проваленные международные проекты — египетский спутник EgyptSat-2 и ангольский телекоммуникационный аппарат AngoSat-1, утерянный в ходе запуска с Байконура в декабре 2017 г. На воссоздание ангольского спутника «Энергии» придется изыскать $130 млн Долги Центра имени Хруничева превышают 100 млрд руб. На третий день работы Рогозину пришлось выделить предприятию деньги для погашения долгов по зарплате. Позже он инициировал служебную проверку, за проведение которой отвечают руководитель его аппарата Александр Беседа и зам по безопасности Сергей Демин.
Также на одном из совещаний Рогозин поручил своим сотрудникам оказать помощь гендиректору Центра имени Хруничева Алексею Варочко в решении административно-правовых задач. Новый руководитель «Роскосмоса» предложил ему сосредоточиться на чисто производственных вопросах, таких как контракты на производство минимум 20 «Протонов». В числе новых помощников Варочко издание называет зампредседателя ВПК Олега Бочкарева, который будет помогать Севастьянову контролировать ситуацию на предприятии. Собеседники отмечают, что скоро он станет советником Рогозина, тогда как фактически будет играть роль его спецпредставителя в Центре имени Хруничева.