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«Мы заинтересованы в предсказуемых отношениях»
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Антонов заявил о заинтересованности России в стабильных отношениях с США 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Вашингтоном.
Об этом он сказал в американской столице на торжественном приёме ко Дню России.
«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с США. Наши страны могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности», — приводит слова Антонова РИА Новости.
По его словам, Москва и Вашингтон сталкиваются со схожими вызовами, на которые могли бы отмечать намного эффективнее, если бы действовали вместе.
«Российская сторона к такой работе готова», — добавил Антонов.
Ранее Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений.
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