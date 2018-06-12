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Вучич пригласил Путина в Белград
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Президент Сербии поздравил Россию с национальным праздником 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич поздравил российский народ с национальным праздником — Днем России и пригласил президента Владимира Путина посетить Сербию с визитом. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, Вучич во вторник посетил российское посольство в Белграде, где выступил перед прессой с поздравлениями в адрес России на русском языке.
"Уважаемый президент, дорогой друг Владимир Владимирович Путин, уважаемые граждане Российской Федерации, от имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю вас по случаю национального праздника — Дня России и искренне желаю вам дальнейшего благополучия и процветания вашей стране", — заявил сербский лидер.
Вучич подчеркнул, что Сербию и Россию связывают прочные отношения, основанные на взаимном уважении, понимании и доверии. Он отметил важность укрепления связей между двумя странами.
"Сербия как надежный партнер и настоящий друг будет продолжать вносить полный вклад в достижение этой цели", — заявил президент Сербии. "Поздравляю братский русский народ с национальным праздником и желаю крепкого здоровья и личного счастья, а вам, дорогой Владимир Владимирович, — успехов на ответственном посту во благо России. Выражаю надежду, что вы снова окажете нам честь и посетите Сербию", — сказал он.
Во время посещения посольства Вучич в сопровождении посла РФ в Сербии Александра Чепурина осмотрел выставку, посвященную истории России. Он надолго задержался у стенда с правителями российского государства, начиная от Рюрика, и задавал вопросы, свидетельствующие о его знании русской истории.
12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником — Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны праздничные дни.
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