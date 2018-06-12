Путин обнадежил россиян

Усилиями талантливых и трудолюбивых граждан создан надежный фундамент будущего России, заявил президент Владимир Путин.
«Сегодня праздник — День России. И каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня. Создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми», — сказал Путин на вручении государственных премий выдающимся россиянам, передает РИА «Новости».
По его словам, когда в стране есть такие архитекторы, которые пришли на вручение премий, «это будущее налажено, обеспечено».
«Все будет хорошо», — пообещал глава государства.