Путин обнадежил россиян

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Путин сказал, почему у России все будет хорошо 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Усилиями талантливых и трудолюбивых граждан создан надежный фундамент будущего России, заявил президент Владимир Путин.
≥≥ Путин в Кремле вручил Государственные премии за 2017 год
«Сегодня праздник — День России. И каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня. Создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми», — сказал Путин на вручении государственных премий выдающимся россиянам, передает РИА «Новости».
По его словам, когда в стране есть такие архитекторы, которые пришли на вручение премий, «это будущее налажено, обеспечено».
«Все будет хорошо», — пообещал глава государства.
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