Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

"Этот день поистине считается точкой отсчета в истории новой российской государственности, которая прошла трудный и героический путь своего становления и развития. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее", — отмечается в поздравлении.

Президент Абхазии отметил, что абхазо-российские отношения, основанные на дружбе абхазского и русского народов, успешно развиваются в духе союзнического взаимодействия. «Мы и впредь будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления полноформатного сотрудничества между нашими государствами в интересах благополучия наших граждан», — говорится в поздравлении.

Хаджимба пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу России — мира, благополучия и процветания.