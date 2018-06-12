Ещё
Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России 

ТАСС 3 часа назад
СУХУМ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
"Этот день поистине считается точкой отсчета в истории новой российской государственности, которая прошла трудный и героический путь своего становления и развития. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее", — отмечается в поздравлении.
Президент Абхазии отметил, что абхазо-российские отношения, основанные на дружбе абхазского и русского народов, успешно развиваются в духе союзнического взаимодействия. «Мы и впредь будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления полноформатного сотрудничества между нашими государствами в интересах благополучия наших граждан», — говорится в поздравлении.
Хаджимба пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу России — мира, благополучия и процветания.
ТАСС: последние новости
Косачев усомнился, что США и КНДР не отступят от договоренностей Путин поздравил коллектив Центра им. Грабаря со 100-летним юбилеем Трамп: премьер Канады по итогам саммита G7 совершил ошибку, которая дорого ему обойдется
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может «потерять» известного юмориста78
Украина подала на Россию в суд210
Трамп сделал неожиданное заявление в Сингапуре116
Путин обнадежил россиян77
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней52
Видео
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
01:00
Семенович рассказала об «опухоли» груди
Шоу-бизнес
03:28
Транш или смерть. У Украины больше нет вариантов
Украина Экономика
02:24
Столкновение судов на Волге: новые подробности
Происшествия Катастрофы
00:37
Трамп сделал неожиданное заявление в Сингапуре
США Азия
01:00
Бузова унизила Тимати после крупной церемонии
Шоу-бизнес
04:12
Трамп и Ким Чен Ын расстались друзьями с «гарантиями»
В мире Азия
00:50
Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном
В мире Азия
02:27
Ким Чен Ын похвалил Путина
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение