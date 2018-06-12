Ким Чен Ын похвалил Путина

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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России 

RT на русском 1 час назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму российским гражданам и президенту Владимиру Путину по случаю празднования Дня России.
≥≥ Ким Чен Ын предложил Путину встретиться
Текст сообщения передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В телеграмме Ким Чен Ын выражает поздравления президенту и народу России по случаю национального праздника.
«Российский народ добился успехов в деле создания мощной России под руководством (президента Владимира Путина), смело встречая все вызовы и сложности», — говорится в сообщении ЦТАК.
Глава КНДР также выразил надежду на то, что стратегические и традиционные связи между странами будут усиливаться, как этого требует современная обстановка в интересах двух народов.
В поздравлении Ким Чен Ын пожелал российскому народу благополучия и процветания, а президенту России — успехов в строительстве мощного государства.
Ранее СМИ сообщали, что глава парламента КНДР примет участие в открытии чемпионата мира по футболу в России.
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