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Президент Боливии нанесет государственный визит в Китай
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Трамп и Ким Чен Ын сделали свой выбор в Сингапуре
Трамп и Ким Чен Ын сделали свой выбор в Сингапуре

Президент Боливии нанесет государственный визит в Китай 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 12 июня /Синьхуа/ — По приглашению председателя КНР Си  Цзиньпина президент Боливии Эво Моралес с 18 по 20 июня посетит
Китай с государственным визитом. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Ким Чен Ын и Д. Трамп пожали друг другу руки перед историческим саммитом Европа должна быть сплоченной и опираться на собственные силы, а также тесно сотрудничать с Китаем и другими странами - канцлер ФРГ Посол Таджикистана в Китае: ШОС станет еще сильнее под руководством "Шанхайского духа"
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