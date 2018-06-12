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Президент Боливии нанесет государственный визит в Китай
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Трамп и Ким Чен Ын сделали свой выбор в Сингапуре
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Трамп и Ким Чен Ын сделали свой выбор в Сингапуре
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Президент Боливии нанесет государственный визит в Китай
ИА Синьхуа
1 час назад
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Пекин, 12 июня /
Синьхуа
/ — По приглашению председателя
КНР
Си Цзиньпина президент
Боливии
Эво Моралес с 18 по 20 июня посетит
Китай с государственным визитом. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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