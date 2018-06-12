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В Госдуме отреагировали на встречу Трампа и Кима
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В Госдуме отреагировали на встречу Трампа и Ким Чен Ына 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал состоявшуюся встречу американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».
По словам Швыткина, российская сторона приветствует проведение встречи, состоявшей при неблагоприятных исходных позициях.
«Одновременно я считаю, что сегодня один раунд переговоров, один саммит к каким-либо серьезным результатам», — заявил Швыткин.
Он добавил, что пребывающий на территории Южной Кореи многотысячный контингент США не способствует стабильности в регионе.
Ранее Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы журналистов о ядерном разоружении страны.
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Комментарии15  Ещё 3 источника 
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