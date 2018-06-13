Рамзан не пармезан. Кадырова отреагировал на песню Слепакова

Кадырову понравилась песня Слепакова, которую раскритиковал министр Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семена Слепакова посвященную домашнему чемпионату мира по футболу. В ней Слепаков в штуку советует назначить Кадырова тренером сборной России по футболу. Видео размещено на YouTube.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал он в Telegram.

Слепаков в песне отмечает, что Кадыров «твердый, как пармезан». В сюжете песни Сборная РФ терпит поражение, о чем Кадыров выразил сожаление.

«Это непорядок», — написал глава Чечни и пригласил артиста в Грозный.

Также Кадыров пожелал российским футболистам победы на чемпионате мира и ответил Слепакову «в его стиле», написав несколько четверостиший.