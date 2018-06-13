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Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
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«Рамзан не пармезан». Кадыров отреагировал на песню Слепакова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил песню комика Семена Слепакова «Олé-Олé-Олé!», по сюжету которой чеченский лидер становится тренером сборной РФ по футболу. Об этом Кадыров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Комментируя песню, Кадыров отметил, что «терпение и чувство юмора» помогают россиянам справиться с футбольными неудачами.
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра», — отметил Кадыров.
Он попросил не думать, что в Чечне есть проблемы с чувством юмора. По мнению Кадырова, и у Слепакова с чувством юмора «все отлично», так как он тоже «с Кавказа».
Единственный эпизод, который не понравился Кадырову, это проигрыш сборной под его руководством.
В заключение Кадыров пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.
Также глава Чечни опубликовал стихотворение о том, как «отвечает на юмор Рамзан про Дзюбу, Египет и пармезан».
«И четко ложится в ответе строфа: в команде «Ахмат» я почти что ФИФА. Дадут они фору любому Пеле, которого ждешь ты в сибирском селе», — написал Кадыров.
В песне Слепакова сборная с Кадыровым во главе все равно проигрывает со счетом 0:2 команде ОАЭ, а глава Чечни возвращается в республику, оставив футболистам пистолет.
Чеченский министр по нацполитике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепакову стоит извиниться перед сборной РФ и Кадыровым. Также он посоветовал Слепакову «выражаться более литературным языком» и заявил, что «низкопробно все это».
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