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Алиев в послании Путину отметил высокий уровень азербайджано-российских отношений
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Алиев в послании Путину отметил высокий уровень азербайджано-российских отношений 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
"Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем России. Дружественная Россия сегодня успешно решает вопросы по совершенствованию государственного управления, устойчивому развитию и модернизации экономики, повышению благосостояния народа", — говорится в телеграмме, адресованной Владимиру Путину. Ее текст размещен в понедельник на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев также отметил активную роль России на международной арене. «Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов», — подчеркивается в телеграмме.
"Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией в интересах наших народов и стран, традиционно связанных тесными узами дружбы и добрососедства", — говорится в послании Алиева.
Президент Азербайджана пожелал российскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем россиянам — мира и благополучия.
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