Путин рассказал, как написал рапорт об отставке во время путча

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что написал рапорт об отставке во время событий путча 1991 года, когда он занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда , оказавшись перед выбором между президентом Борисом Ельциным и силовыми структурами.

"С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", — заявил Путин в интервью в фильме "Дело Собчака".

Он добавил, что сказал тогда Собчаку, что не может "метаться туда-сюда".

"Я должен чувствовать себя уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня — написать рапорт и уйти в отставку. На что он (Собчак — ред.) мне сказал: хорошо, так и сделайте", — рассказал президент.

По его словам, Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову , чем удивил Путина, который думал, что Крючков "пошлет куда подальше". Рапорт об отставке Путина Крючков подписал в течение нескольких дней, сообщил президент.

Президент стал одним из героев документального фильма "Дело Собчака", рассказывающего о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.

Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.