Алиев поздравил Путина с завершением подготовки к ЧМ-2018

Путин: Отношения развиваются, развиваются очень успешно. За прошлый год рост товарооборота — 34,4%, за первый квартал этого года еще почти 19%. Это очень хороший темп, который нам нужно поддержать. Что касается политической составляющей, то здесь тоже все стабильно. По линии парламентов, общественных организаций, гуманитарные связи развиваются.