Алиев поздравил Путина с завершением подготовки к ЧМ-2018 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил Владимира Путина с завершением подготовки к Мундиалю и выразил надежду на интересную игру. Лидеры также обсудили двусторонние отношения Москвы и Баку, передает "ТВ Центр".
Путин: Отношения развиваются, развиваются очень успешно. За прошлый год рост товарооборота — 34,4%, за первый квартал этого года еще почти 19%. Это очень хороший темп, который нам нужно поддержать. Что касается политической составляющей, то здесь тоже все стабильно. По линии парламентов, общественных организаций, гуманитарные связи развиваются.
Алиев: Большой импульс развитию нашим отношениям предают наши с вами регулярные контакты. Мы надежные друзья, партнеры стратегические. В экономической сфере динамика очень позитивная. Мы видим уже конкретные результаты реализации проекта «Север-Юг». Рост грузопотока из России через Азербайджан растет, и это тоже позитивный результат нашей деятельности.