Путин надеется, что президенту Азербайджана понравится поездка в Москву на ЧМ-2018

"Надеюсь, Вы с пользой, с интересом проведете это время в Москве. С интересом — исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой — потому что очень много приехало Ваших коллег из других стран и есть возможность поговорить со всеми, встретиться с кем-то, познакомиться", — обратился к президенту Азербайджана глава российского государства , начиная встречу в Кремле. Путин добавил, что Алиев может в Москве обсудить интересующие темы с коллегами из СНГ.

Алиев поздравил Путина с Днем России, отмечавшимся 12 июня, и с успешным завершением подготовки к чемпионату мира. «Это главное спортивное событие мира, уверен, что сам чемпионат будет успешным, все гости будут довольны», — отметил президент Азербайджана.