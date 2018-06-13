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Путин надеется, что президенту Азербайджана понравится поездка в Москву на ЧМ-2018
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Путин надеется, что президенту Азербайджана понравится поездка в Москву на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что глава Азербайджана Ильхам Алиев, приехавший в Москву на открытие чемпионата мира по футболу, интересно и с пользой проведет время.
"Надеюсь, Вы с пользой, с интересом проведете это время в Москве. С интересом — исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой — потому что очень много приехало Ваших коллег из других стран и есть возможность поговорить со всеми, встретиться с кем-то, познакомиться", — обратился к президенту Азербайджана глава российского государства, начиная встречу в Кремле. Путин добавил, что Алиев может в Москве обсудить интересующие темы с коллегами из СНГ.
Алиев поздравил Путина с Днем России, отмечавшимся 12 июня, и с успешным завершением подготовки к чемпионату мира. «Это главное спортивное событие мира, уверен, что сам чемпионат будет успешным, все гости будут довольны», — отметил президент Азербайджана.
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