Япония заявила протест России

Япония заявила протест в связи с прокладкой Россией оптоволокна на Курилы

Прокладка оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону "северных территорий" (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — ред.), противоречит позиции Японии и вызывает глубокое сожаление, страна заявила протест, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

"Прежде всего, такого рода деятельность, опирающаяся на не имеющий законных оснований захват (островов — ред.), не совпадает с позицией Японии и вызывает глубокое сожаление. По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — сказал Суга.

Он пояснил, что протест был передан через посольство Японии в России в МИД РФ 7 июня.

Заявление Суги примечательно еще и тем, что в последнее время на фоне активно развивающихся двусторонних контактов, прежде всего на высшем уровне, японские правительственные чиновники воздерживались от употребления слов "незаконный захват" в отношении этих островов.

Россия 5 июня уведомила Японию о своем намерении начать 10 июня прокладку подводного оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону южных Курил. В качестве партнера российской стороны выступает крупная китайская компания. В этой связи протест был заявлен и китайской стороне.

Как сообщалось ранее, "Ростелеком" намерен уже к концу года завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от Сахалина на Курильские острова в рамках реализации программы развития Дальнего Востока. Цель проекта — создание на Дальнем Востоке современной инфраструктуры.