«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель

Захарова прокомментировала фотографию с нависшей над Трампом Меркель

"Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть". А потом оказывается, что может, да еще и не так", — написала Захарова.

Она также отметила, что при наличии таких фотографий "неважно, что двери были закрыты", потому что "один кадр — и занавес поднят".