«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала фотографию, сделанную во время встречи лидеров G7, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель упершись руками в стол смотрит на скрестившего руки на груди Трампа.
"Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть". А потом оказывается, что может, да еще и не так", — написала Захарова.
Она также отметила, что при наличии таких фотографий "неважно, что двери были закрыты", потому что "один кадр — и занавес поднят".
Ранее сообщалось, что Меркель не убедили аргументы Трампа о возвращении России в G8.