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«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель
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Захарова прокомментировала фотографию с нависшей над Трампом Меркель 

Газета.Ru 40 минут назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала фотографию, сделанную во время встречи лидеров G7, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель упершись руками в стол смотрит на скрестившего руки на груди Трампа.
"Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть". А потом оказывается, что может, да еще и не так", — написала Захарова.
Она также отметила, что при наличии таких фотографий "неважно, что двери были закрыты", потому что "один кадр — и занавес поднят".
>> Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G7
Ранее сообщалось, что Меркель не убедили аргументы Трампа о возвращении России в G8.
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Комментарии15  Ещё 9 источников 
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