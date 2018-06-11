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Дочери посла США в РФ пришлось извиняться за слова о Трампе
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Дочь посла США в России назвала Трампа диктатором и сразу извинилась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Ведущая телеканала Fox News, дочь посла США в РФ Абби Хантсман назвала американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына диктаторами. Об этом пишет Huffington Post.
Хантсман в эфире телеканала обсуждала с гостем программы предстоящую встречу руководителей двух стран в Сингапуре. «Вне зависимости от того, что происходит на этой встрече двух диктаторов, то, что мы сейчас видим — история», — сказала журналистка.
Позже у себя в Twitter она прокомментировала случившееся и извинилась за свои слова. «Все мы совершаем оплошности в жизни, я — много. Теперь перейдем к вещам, которые действительно имеют значение», — написала она.
Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
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