Дочери посла США в РФ пришлось извиняться за слова о Трампе

Дочь посла США в России назвала Трампа диктатором и сразу извинилась

Хантсман в эфире телеканала обсуждала с гостем программы предстоящую встречу руководителей двух стран в Сингапуре . «Вне зависимости от того, что происходит на этой встрече двух диктаторов, то, что мы сейчас видим — история», — сказала журналистка.

Позже у себя в Twitter она прокомментировала случившееся и извинилась за свои слова. «Все мы совершаем оплошности в жизни, я — много. Теперь перейдем к вещам, которые действительно имеют значение», — написала она.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.