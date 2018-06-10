Кремль подтвердил встречу Путина и Пашиняна после Дня России 

Президент России Владимир Путин встретится с премьер‐министром Армении Николом Пашиняном. Глава армянского правительства приедет в Россию к чемпионату мира по футболу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
«Да. Ждем на футбол», — кратко подтвердил официальный представитель президента России.
Информацию о готовящемся визите Пашиняна, а в Москву подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян. Он уточнил, что Пашинян примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.
На первой встрече с российским лидером, состоявшейся в Сочи, Никол Пашинян заявлял: «Есть то, что не нуждается в обсуждении — это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией, по этому вопросу в Армении существует консенсус». Президент России Владимир Путин тем временем выразил надежду на динамичное развитие отношений между Москвой и Ереваном при новом правительстве Армении.