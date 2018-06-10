Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G7 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвела итоги саммита G7, завершившегося в Канаде. «Призвав Россию прекратить „дестабилизирующее поведение“, члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи. Он обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в непоследовательном поведении и непорядочности.
Встреча в целом оказалась крайне непростой, что объясняется целым рядом причин.
После выхода США из ядерной сделки с Ираном ЕС испытывает большое напряжение. Это еще один случай, когда решение Трампа противоречит интересам лояльных союзников. Напомним, что среди непопулярных в Европе решений американского лидера также отказ от Парижского климатического соглашения, карательные тарифы на сталь и алюминий, санкции против России и Ирана, отразившиеся на европейских компаниях.