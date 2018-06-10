Пашинян приедет в Москву

Премьер Армении посетит Москву на следующей неделе

На следующей неделе в Москве состоится церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которую намерены посетить ряд мировых лидеров.

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