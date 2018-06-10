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Пашинян приедет в Москву
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Премьер Армении посетит Москву на следующей неделе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит Москву. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава МИД Армении не уточнил программу визита премьера.
На следующей неделе в Москве состоится церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которую намерены посетить ряд мировых лидеров.
14 мая Никол Пашинян посещал Сочи для участия в саммите ЕАЭС и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но российскую столицу в качестве премьера он посетит впервые.
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