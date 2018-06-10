Ещё
Путин поведал об успехе России в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин отметил успехи в борьбе с терроризмом в Сирии 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: ТАСС
Благодаря совместным усилиям ряда стран удалось добиться важных результатов в борьбе с терроризмом в Сирии, заявил Владимир Путин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества.
"Серьезных результатов в борьбе с терроризмом удалось добиться в Сирии. Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что правительство Сирии контролирует территорию, где проживает 90 процентов населения страны.
"Дамаск следует договоренностям, достигнутым на Конгрессе национального сирийского диалога в январе в Сочи", — сказал Путин.
Он отметил, что власти Сирии направили предложение по составу участников Конституционного комитета от правительства САР для подготовки нового Основного закона страны.

Ситуация в Афганистане

Глава государства также коснулся ситуации в Афганистане, которая, по его словам, требует особого внимания.
"Согласен с коллегами, которые об этом уже говорили, важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации", — заявил Путин.

Приоритетное направление

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением в рамках ШОС.
"Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией", — отметил глава государства.
Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.
РИА Новости: последние новости
Лавров заявил об обострении обстановки в Донбассе Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в России Путин поделился впечатлениями от общения с Трампом
Комментарии76  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с Ким Чен Ыном сменил курс
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни78
Саммит раздора: на G7 случился громкий скандал76
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8193
Главы G7 обвинили Россию в подрыве демократии255
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение