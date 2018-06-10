Путин поведал об успехе России в Сирии

Путин отметил успехи в борьбе с терроризмом в Сирии

"Серьезных результатов в борьбе с терроризмом удалось добиться в Сирии. Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что правительство Сирии контролирует территорию, где проживает 90 процентов населения страны.

"Дамаск следует договоренностям, достигнутым на Конгрессе национального сирийского диалога в январе в Сочи", — сказал Путин.

Он отметил, что власти Сирии направили предложение по составу участников Конституционного комитета от правительства САР для подготовки нового Основного закона страны.

Ситуация в Афганистане

Глава государства также коснулся ситуации в Афганистане, которая, по его словам, требует особого внимания.

"Согласен с коллегами, которые об этом уже говорили, важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации", — заявил Путин.

Приоритетное направление

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением в рамках ШОС.

"Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией", — отметил глава государства.