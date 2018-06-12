Лавров поговорил с Климкиным тет-а-тет

Лавров и Климкин обсудили обмен «удерживаемыми лицами»

По словам Лаврова, министры затронули вопросы, которые обсуждали российский и украинский президенты во время телефонного разговора.

"Обсудили, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе", — пояснил Лавров.

При этом Климкин разместил в твиттере пост по итогам встречи, в котором заявил о необходимости продолжать давление на Россию по всем политическим заключенным.