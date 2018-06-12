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Лавров поговорил с Климкиным тет-а-тет
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Лавров и Климкин обсудили обмен «удерживаемыми лицами» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях переговоров "нормандской четверки" в Берлине. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Лаврова, министры затронули вопросы, которые обсуждали российский и украинский президенты во время телефонного разговора.
"Обсудили, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе", — пояснил Лавров.
При этом Климкин разместил в твиттере пост по итогам встречи, в котором заявил о необходимости продолжать давление на Россию по всем политическим заключенным.
Ранее глава МИД Франции отметил положительную динамику переговоров "нормандской четверки".
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