Ещё
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер КНР подарил Путину гуцинь 

Рамблер 1 час назад
Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину древнейший китайский музыкальный инструмент гуцинь и тяньцзиньскую глиняную статуэтку нижэньчжан с лицом российского президента. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на МИД Китая.
>> Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню
Гуцинь — самый древний щипковый инструмент Китая с ярко выраженным национальным колоритом. Его также называют цисяньцинь. Искусство игры на гуцинь в 2003 году было признано ЮНЕСКО шедевром фольклорного и нематериального наследия человечества.
Глиняные куклы нижэньчжан — вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине. Основатель этого вида искусства Чжан Миншань жил в 1826-1906 годы и обладал уникальным мастерством: разговаривая с человеком, он мог вылепить его глиняную фигурку на ощупь, не глядя.
Ранее сообщалось, что российский президент подарил Си Цзиньпину русскую баню. Он привез на переговоры срез алтайского кедра, из которого она будет изготовлена, и показал иллюстрации, как баня будет выглядеть в собранном виде.
Комментарии24  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе144
Путин поговорил с Порошенко365
«Над Севастополем поднимут украинский флаг»257
Российского парапланериста в Грузии жестоко избила толпа142
«Дети будут в шоке»30
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество США
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение