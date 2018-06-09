Лидер КНР подарил Путину гуцинь

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину древнейший китайский музыкальный инструмент гуцинь и тяньцзиньскую глиняную статуэтку нижэньчжан с лицом российского президента. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на МИД Китая.

Гуцинь — самый древний щипковый инструмент Китая с ярко выраженным национальным колоритом. Его также называют цисяньцинь. Искусство игры на гуцинь в 2003 году было признано ЮНЕСКО шедевром фольклорного и нематериального наследия человечества.

Глиняные куклы нижэньчжан — вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине. Основатель этого вида искусства Чжан Миншань жил в 1826-1906 годы и обладал уникальным мастерством: разговаривая с человеком, он мог вылепить его глиняную фигурку на ощупь, не глядя.

Эксперты говорят, что стартовая цена подарка Путина лидеру КНР — 2,5 млн рублей, это только стоимость сруба алтайского кедра такого диаметра pic.twitter.com/Wz9PZ152jT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что российский президент подарил Си Цзиньпину русскую баню. Он привез на переговоры срез алтайского кедра, из которого она будет изготовлена, и показал иллюстрации, как баня будет выглядеть в собранном виде.