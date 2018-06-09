В МИД высказались о присоединении к G7

В МИД назвали вопрос присоединения к G7 неактуальным

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости снова принять Россию в G8. По данным агентства Блумберг, Трамп считает, что Россия снова должна быть принята в состав G8. Как сообщает агентство Рейтер, президент США также заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7.

"Так называемая добавленная стоимость нынешней "семерки" для нас совершенно не очевидна", — сказал Рябков.

По его словам, Москва считает, что "семерочный формат — это формат несколько из прошлого". "И ситуация, я хотел бы сформулировать так, как это было на самом деле, когда семь стран вышли из российского председательства в "восьмерке", показала, что еще на том этапе формат уже начал себя изживать — тем более, сейчас, когда есть очень мощные альтернативы, в которых представлены", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он пояснил, что под альтернативами подразумевает БРИКС , "двадцатку".

"Этот вопрос совершенно неактуален с учетом вчерашних сигналов, в том числе со стороны европейских участников этой группы", — подчеркнул Рябков.

"Они начинают выставлять предварительные условия, делать вид, что мы должны двигаться по какой-то дорожной карте, даже не спросив, заинтересованы мы в принципе в достижении какой-то конечной точки или не заинтересованы", — заключил он.