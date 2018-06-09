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Захарова дала совет британскому послу
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Захарова порекомендовала британскому послу книгу о ненависти к России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила британскому послу в Москве предложением прочесть книгу.
«Сегодня британский посол в России заявил, что «не знает ни одного русофоба в Великобритании». Это прямая цитата. Вот вам и ответ на ваши же многочисленные вопросы «неужели можно настолько цинично вводить в заблуждение?»: «не знаю ни одного», — заявила Захарова в Facebook.
Она отметила, что может рекомендовать Бристоу книгу швейцарского журналиста Ги Меттана «Запад-Россия: тысячелетняя война» с откровенным подзаголовком «Почему мы так любим ненавидеть Россию».
«Там есть и о Великобритании. Я ее как раз читаю на сочинском пляже. Подробно прокомментирую на брифинге на следующей неделе», — добавила дипломат.
Ранее Мария Захарова подарила самой старой в мире женщине из Чечни торт. Дипломат отметила, что ее поразили слова женщины о том, что в ее жизни не было ни одного счастливого дня.
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