Президент Эквадора назначил нового главу МИД

Как сообщает национальное министерство связи страны, 11 июня Морено примет отставку Эспиносы. С сентября на год она займет новую должность в ООН

Назначенный министром Валенсия с декабря 2017 года занимал пост посла Эквадора в Организации американских государств (ОАГ).