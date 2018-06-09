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Президент Эквадора назначил нового главу МИД
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Президент Эквадора назначил нового главу МИД 

РИА Новости 4 часа назад
МЕХИКО, 9 июн — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено назначил в пятницу новым министром иностранных дел Хосе Валенсию вместо Марии Фернанды Эспиносы, ставшей на этой неделе председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает национальное министерство связи страны, 11 июня Морено примет отставку Эспиносы. С сентября на год она займет новую должность в ООН.
Назначенный министром Валенсия с декабря 2017 года занимал пост посла Эквадора в Организации американских государств (ОАГ).
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