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Путин поручил правительству упростить строительство объектов связи
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Путин поручил правительству упростить строительство объектов связи 

РИА Недвижимость 8 июня 2018
МОСКВА, 8 июн — РИА Недвижимость. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения строительства объектов связи.
Соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета законодателей опубликовано на сайте Кремля в пятницу.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся: … внесения в Градостроительный кодекс Российской Федерации изменений, направленных на стандартизацию и упрощение процедуры получения операторами связи разрешений на строительство объектов связи", — говорится в нем.
Ответственным за поручение назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев, который должен будет представить доклад о выполнении до 1 сентября 2018 года.
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