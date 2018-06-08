Путин поручил правительству упростить строительство объектов связи

Соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета законодателей опубликовано на сайте Кремля в пятницу.

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся: … внесения в Градостроительный кодекс Российской Федерации изменений, направленных на стандартизацию и упрощение процедуры получения операторами связи разрешений на строительство объектов связи", — говорится в нем.