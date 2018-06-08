Путин вручил Госпремии

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Путин в Кремле вручил Государственные премии за 2017 год 

ТАСС 8 июня 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле Государственные премии за 2017 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности.
Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от госпремии РСФСР. В нынешнем виде система государственных премий оформилась в 2004-2006 годах. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Лауреаты Госпремий

Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой.
Говоря о заслугах Антоновой, советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой ранее отметил: "Ее авторитет в мировом и российском музейном сообществе безусловен и безупречен. Но в данном случае, может быть, даже важнее ее беспрецедентное участие в международных связях. Она была одним из тех людей, которые заняли принципиальную позицию по вопросу так называемых перемещенных ценностей. Ирина Александровна всегда отстаивала позицию, что это не трофейное искусство, а спасенные памятники культуры, и позиция получила международную поддержку".
Госпремией в области науки и технологий отмечены сотрудники Центра фотохимии Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин — руководитель центра Сергей Громов, руководитель научного направления Михаил Алфимов и главный научный сотрудник Александр Чибисов. Также лауреатом Госпремии в этой категории стал директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Иван Дедов: награда присуждена ему за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении. Госпремии удостоен и заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Евгений Рогаев за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.
Госпремии в области литературы и искусства получили генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова (за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия), художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов (за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры), а также художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман (за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства).
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