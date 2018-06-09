G7 договорилась о противодействии «враждебной» России

Лидеры стран «большой семерки» подписали соглашение о создании механизма противодействия России и другим «враждебным государствам». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз правительства Великобритании.

«Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа», — говорится в пресс-релизе.

Лидер G7 договорились создать единый международный механизм, позволяющий послать четкий сигнал, что враждебные действия России или других государств «терпеться не будут».

Под враждебными действиями Тереза Мэй подразумевает, в частности, инциденты, подобные отравлению Скрипалей, или распространение вируса NotPetya.

В рамках механизма страны G7 будут обмениваться разведданными, улучшать взаимопонимание друг с другом, развивать международные институты и укреплять инфраструктуру.