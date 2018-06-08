Путин прибыл в Пекин

Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
В китайской столице российского лидера ждет насыщенный рабочий график. Как ранее сообщили в Кремле, состоятся переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином, в ходе которых планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в том числе ход реализации масштабных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленной кооперации. Не останутся в стороне и наиболее острые темы международной повестки дня, включая ситуацию на Корейском полуострове и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия России и Китая в рамках ШОС, БРИКС, формате РИК (Россия, Индия и Китай) и "Большой двадцатки".
Программой также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.
По итогам госвизита планируется подписать пакет документов, в том числе охватывающих сотрудничество в области торговли, энергетики, космоса, защиты интеллектуальной собственности и так далее. После официальной части переговоров Путин и Си Цзиньпин планируют на скоростном поезде совершить короткую поездку в город Тяньцзинь, где будут наблюдать за хоккейным матчем юниорских клубных команд России и Китая.