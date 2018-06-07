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Волонтёр из ХМАО рассказала о работе на прямой линии с Путиным
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Волонтёр из ХМАО рассказала о работе на прямой линии с Путиным 

RT на русском 7 июня 2018
Региональный председатель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» из Ханты-Мансийского автономного округа Эка Шенгелая в беседе с URA.RU рассказала о работе на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
«Мы принимали обращения граждан, и у нас была возможность реально помочь людям. Мы решили очень много вопросов, это такая уникальная возможность», — заявила она.
По её словам, обращения касались самых разных тем — и дорог, и ЖКХ, и материнского капитала, и онкологии, и демографии.
«Даже было обращение о восстановлении орденов и медалей 94-летнему ветерану, который в 1947 году ни за что был лишён их. Этот вопрос уже практически решён», — сообщила Шенгелая.
Она добавила, что не может передать эмоции.
Ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв оценил в беседе с RT новый формат проведения прямой линии президента России Владимира Путина.
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