Волонтёр из ХМАО рассказала о работе на прямой линии с Путиным

«Мы принимали обращения граждан, и у нас была возможность реально помочь людям. Мы решили очень много вопросов, это такая уникальная возможность», — заявила она.

По её словам, обращения касались самых разных тем — и дорог, и ЖКХ, и материнского капитала, и онкологии, и демографии.

«Даже было обращение о восстановлении орденов и медалей 94-летнему ветерану, который в 1947 году ни за что был лишён их. Этот вопрос уже практически решён», — сообщила Шенгелая.

Она добавила, что не может передать эмоции.