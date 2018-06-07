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Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
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Западные СМИ заинтересовал ответ Путина про третью мировую войну 

Газета.Ru 43 минуты назад
Президент России Владимир Путин во время 16-ой "прямой линии" с гражданами страны процитировал высказывание физика Альберта Эйнштейна на вопрос о возможности третьей мировой войны, заявив, что "четвертая будет вестись с помощью камней и палок". На этот его ответ в большей степени обратила внимание зарубежная пресса.
Президента России спросили о вероятности возникновения третьей мировой войны. В ответ на это Владимир Путин напомнил о словах Эйнштейна.
"Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись камнями и палками", — процитировал Путин.
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СМИ также уделили внимание внешнеполитическим вопросам и чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня, в частности, американский телеканал NBC. Вопросы внешней политики были связаны с обострением отношений после атаки в Солсбери на семью Скрипалей, антироссийскими санкциями, обстановке в Сирии и прочим.
Британская газета The Telegraph назвала "прямую линию" Путина шансом показать населению свое понимание проблем.
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