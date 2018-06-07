Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад

Западные СМИ заинтересовал ответ Путина про третью мировую войну

Президент России Владимир Путин во время 16-ой "прямой линии" с гражданами страны процитировал высказывание физика Альберта Эйнштейна на вопрос о возможности третьей мировой войны, заявив, что "четвертая будет вестись с помощью камней и палок". На этот его ответ в большей степени обратила внимание зарубежная пресса.

Президента России спросили о вероятности возникновения третьей мировой войны. В ответ на это Владимир Путин напомнил о словах Эйнштейна.

"Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись камнями и палками", — процитировал Путин.

СМИ также уделили внимание внешнеполитическим вопросам и чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня, в частности, американский телеканал NBC . Вопросы внешней политики были связаны с обострением отношений после атаки в Солсбери на семью Скрипалей, антироссийскими санкциями, обстановке в Сирии и прочим.