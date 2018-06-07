Ещё
На строительство онкоцентров выделят триллион рублей до 2024 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На строительство онкоцентров выделят триллион рублей до 2024 года 

РИА Новости 7 июня 2018
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Около 1 триллиона рублей выделят на строительство и дооборудование онкологических центров в России до 2024 года, об этом в ходе прямой линии рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Должен сказать, что эта программа готовится. Онкоцентры надо строить новые и дооборудовать то, что есть. Она будет стоить по предварительным подсчетам примерно до 2024 года 1 триллион рублей. Это как раз один триллион из тех дополнительных, о которых я говорил. Вот на что должны быть потрачены деньги из тех дополнительных 8 триллионов, которые мы должны получить в ходе работы в ближайшее время", — сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
Политик: обострение в Донбассе – подготовка ВСУ к молниеносному удару Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в России Путин поделился впечатлениями от общения с Трампом
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8119
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей263
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение