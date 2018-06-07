Путин объяснил разницу между арестом Вышинского и Сенцова

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что не думал об обмене журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, так как они задержаны по совершенно различным основаниям.
«Нашего журналиста — его задержали и арестовали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление журналистской функции. Это беспрецедентно и недопустимо. На это должны отреагировать международные правозащитные организации», — сказал Путин.
При этом Сенцов, подчеркнул президент, задержан не за журналистскую деятельность, «а за подготовку теракта, взрыва».
«Это совершенно разные вещи!» — сказал он.
По его словам, в Кремле пока не думали о возможности такого обмена.
«Но думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине, надеюсь на освобождение российского журналиста, в том числе под давлением международных организаций», — заявил Путин.