Путин объяснил разницу между арестом Вышинского и Сенцова

Путин прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

«Нашего журналиста — его задержали и арестовали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление журналистской функции. Это беспрецедентно и недопустимо. На это должны отреагировать международные правозащитные организации», — сказал Путин.

При этом Сенцов, подчеркнул президент, задержан не за журналистскую деятельность, «а за подготовку теракта, взрыва».

«Это совершенно разные вещи!» — сказал он.

По его словам, в Кремле пока не думали о возможности такого обмена.