Кадырова порадовал ответ Путина о Telegram

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров доволен тем, что мессенджер Telegram "будет жить".
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к блокировке Telegram.
"Всем составом правительства Чечни смотрим "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы все очень актуальные и важные, даже по блокировке соцсетей вопрос был. Телеграм жить-то будет", — написал Кадыров в своем официальном канале в Telegram.
Ранее Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что спецслужбы должны искать современные способы борьбы за безопасность, не закрывая интернет-ресурсы.