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Блогер открыла секрет красоты после комплимента от Путина
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Блогер Краснова, которой Путин сделал комплимент, открыла секрет красоты 

РИА Новости 2 часа назад
Блогер из Челябинска Наталья Краснова, которой во время прямой линии сделал комплимент президент РФ Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что секрет ее красоты — в том, что она счастлива.
Краснова обратилась к президенту во время прямой линии, рассказала, что она кандидат наук, но работает блогером, и спросила, когда блогинг станет настоящей профессией. Президент уточнил, сколько лет Наталье, и, услышав ответ — 38 лет, отметил, что она хорошо выглядит.
"Секрет красоты — я счастлива. Какой секрет?" — сказала Краснова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она рассказала, что воспитывает двоих сыновей одна. "Я работаю в школе педагогом-организатором для души. Но деньги зарабатываю блогерством", — пояснила Краснова.
Она уточнила, что закончила Челябинский государственный педагогический университет по специальности учитель начальных классов и английского языка.
Наталья Краснова — известный челябинский блогер, на ее аккаунт в Instagram подписаны более 1,7 миллиона человек. Также она участница проекта "ComedyБатл", "Смех без правил", "Не спать" на ТНТ.
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