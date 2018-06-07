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Путин отказался выводить военных из Сирии
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Путин отказался выводить военных из Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Операция Воздушно-космических сил России в Сирии — это уникальная и благородная миссия. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время прямой линии. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
По его словам, применение вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный инструмент совершенствования, в сравнение с которым не идут никакие учения.
«Мы знаем, что это связано с потерями, мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи товарищей, не вернувшихся из Сирии. Но это благородная миссия», — указал глава государства.
Президент добавил, что в Сирии полномасштабные применения оружия практически прекратились, поскольку правительственная армия контролирует территории, на которых проживает 90 процентов населения страны. Он также указал, что присоединившихся к террористам выходцев из СССР «лучше уничтожать там, чем встречать здесь с оружием в руках».
Путин ответил и на вопрос о сроках вывода российских сил.
«Наши военные находятся там, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира и будут находиться там до тех пор, пока это будет выгодно России. Мы пока не планируем вывода этих подразделений», — сказал он.
Президент заявил, что в боевых условиях офицеры и генералы начали понимать, что такое современный вооруженный конфликт, как обеспечить взаимодействие различных сил. Он отметил, что военнослужащих при необходимости можно вывести очень быстро, поскольку «это не просто воинский контингент, это два пункта базирования, в Тартусе и Хмеймиме».
Российские ВКС начали принимать участие в военной кампании в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.
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