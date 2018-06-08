«Выглядит на 45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина

Парламентарию не понравились ответы губернаторов Владимирской области Ставропольского края , так как первый не знает, что происходит в его регионе, а второй уже год не может решить проблему жилья для пострадавших от наводнения.

Также Жириновский не одобрил то, что Владимир Путин подробно рассказал о новом оружии России

«Не надо раскрывать наши тайны», — призвал депутат.

Не согласился либерал-демократ и с мнением президента о блогерше Наталье Красновой . По его словам, 38-летняя челябинка «выглядит на 45 и худая».

Кроме того, Жириновский остался недоволен тем, что в эфире не прозвучал вопрос, который Путину задал он, а именно о том, понравилась ли президенту демократия в Австрии , и почему бы России не стать такой же, «нормальной трехпартийной», страной.

«Никакого ответа не прозвучало», — посетовал он.

«Прямая линия» Владимира Путина 2018 года состоялась накануне. В течение четырех часов и 20 минут президент ответил на 73 вопроса.