«45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия» заявил, что ему не понравилась «Прямая линия» президента России Владимира Путина.
Парламентарию не понравились ответы губернаторов Владимирской области и Ставропольского края, так как первый не знает, что происходит в его регионе, а второй уже год не может решить проблему жилья для пострадавших от наводнения.
Также Жириновский не одобрил то, что Владимир Путин подробно рассказал о новом оружии России.
«Не надо раскрывать наши тайны», — призвал депутат.
Не согласился либерал-демократ и с мнением президента о блогерше Наталье Красновой. По его словам, 38-летняя челябинка «выглядит на 45 и худая».
Кроме того, Жириновский остался недоволен тем, что в эфире не прозвучал вопрос, который Путину задал он, а именно о том, понравилась ли президенту демократия в Австрии, и почему бы России не стать такой же, «нормальной трехпартийной», страной.
«Никакого ответа не прозвучало», — посетовал он.
«Прямая линия» Владимира Путина 2018 года состоялась накануне. В течение четырех часов и 20 минут президент ответил на 73 вопроса.