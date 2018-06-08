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«45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина
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«Выглядит на 45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина 

Рамблер 2 часа назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия» заявил, что ему не понравилась «Прямая линия» президента России Владимира Путина.
Парламентарию не понравились ответы губернаторов Владимирской области и Ставропольского края, так как первый не знает, что происходит в его регионе, а второй уже год не может решить проблему жилья для пострадавших от наводнения.
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Также Жириновский не одобрил то, что Владимир Путин подробно рассказал о новом оружии России.
«Не надо раскрывать наши тайны», — призвал депутат.
Не согласился либерал-демократ и с мнением президента о блогерше Наталье Красновой. По его словам, 38-летняя челябинка «выглядит на 45 и худая».
Кроме того, Жириновский остался недоволен тем, что в эфире не прозвучал вопрос, который Путину задал он, а именно о том, понравилась ли президенту демократия в Австрии, и почему бы России не стать такой же, «нормальной трехпартийной», страной.
«Никакого ответа не прозвучало», — посетовал он.
«Прямая линия» Владимира Путина 2018 года состоялась накануне. В течение четырех часов и 20 минут президент ответил на 73 вопроса.
Комментарии125  Ещё 7 источников 
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