Ещё
Путин анонсировал абсолютную революцию в сфере связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин анонсировал абсолютную революцию в сфере связи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запуск более 600 спутников в ближайшие несколько лет позволит улучшить качество связи так, что оно сможет заменить кабельную связь, но будет доступнее и дешевле, это может привести к абсолютной революции в сфере связи, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.
"У нас есть своя программа, она предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием земли, и связью. Это будет прорыв, это еще одно направление, где мы можем осуществить прорыв. Потому что качество связи, оно будет такое, что сможет, по сути, заменить кабельную связь — и по качеству и охвату всей территории будет не хуже, но должна быть дешевле и доступнее. Это может привести к абсолютной революции в сфере связи", — сказал Путин в ходе прямой линии.
РИА Новости: последние новости
Томский губернатор пообещал встретиться с обратившейся к Путину жительницей Главу Вологодской области в начале прямой линии заменил техсотрудник Путин рассказал, чем приходится жертвовать ради президентства
Комментарии1  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»202
Россиянам приготовили несколько «чудес»123
Лазарева призналась в неизлечимой болезни26
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь123
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна22
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
00:57
«Роскосмос» впервые показал отделение «Союза»
Наука Наука и техника
05:03
Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
Политика
03:40
Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Политика Общество
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
11:22
Россиянам приготовили несколько «чудес»
Экономика
00:33
Лазарева призналась в неизлечимой болезни
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение