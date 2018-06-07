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РФ настроит меры по переводу бизнесом капитала под отечественную юрисдикцию
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РФ настроит меры по переводу бизнесом капитала под отечественную юрисдикцию 

РИА Новости 7 июня 2018
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия готова донастроить меры по переводу бизнесом капитала под отечественную юрисдикцию, сообщил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Я выписал тут на досках слева и справа (вопросы, поступающие на прямую линию). Кто-то говорит, что нужно помочь Роману Аркадьевичу Абрамовичу и другим нашим представителям бизнеса, которые попадают в трудную ситуацию, а кто-то задает вопрос: «Когда воры — и дальше идут фамилии — выведут свои деньги в Россию?» Я бы сейчас не говорил о людях, которые совершают какие-то правонарушения, я бы говорил о людях, которые приобрели свои капиталы законным путем. Но и тем, и другим лучше быть в России, тем более, что мы объявили уже дважды амнистию капиталов", — сказал Путин.
По его словам, это делается вместе с предпринимательским сообществом. «Это несовершенная система, там еще есть вещи, которые надо настроить. Мы готовы к этому. Надеюсь, что и представители бизнеса отреагируют на это должным образом», — добавил президент.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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