РФ настроит меры по переводу бизнесом капитала под отечественную юрисдикцию

"Я выписал тут на досках слева и справа (вопросы, поступающие на прямую линию). Кто-то говорит, что нужно помочь Роману Аркадьевичу Абрамовичу и другим нашим представителям бизнеса, которые попадают в трудную ситуацию, а кто-то задает вопрос: «Когда воры — и дальше идут фамилии — выведут свои деньги в Россию?» Я бы сейчас не говорил о людях, которые совершают какие-то правонарушения, я бы говорил о людях, которые приобрели свои капиталы законным путем. Но и тем, и другим лучше быть в России, тем более, что мы объявили уже дважды амнистию капиталов", — сказал Путин.

По его словам, это делается вместе с предпринимательским сообществом. «Это несовершенная система, там еще есть вещи, которые надо настроить. Мы готовы к этому. Надеюсь, что и представители бизнеса отреагируют на это должным образом», — добавил президент.

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