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Путин назвал «Восточный» гражданской составляющей космических программ
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Путин назвал «Восточный» гражданской составляющей космических программ 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ: РОССИЯ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» КАК ГРАЖДАНСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ КОСМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ — ПУТИН
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