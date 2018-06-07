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Путин назвал «Восточный» гражданской составляющей космических программ
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Путин назвал «Восточный» гражданской составляющей космических программ
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
:
РОССИЯ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬ КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» КАК ГРАЖДАНСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ КОСМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ — ПУТИН
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