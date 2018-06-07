Путин уточнил ситуацию вокруг Telegram

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с запретом мессенджера Telegram в стране.
Блогер Гусейн Гасанов спросил у Путина, не закроют ли в России Instagram и YouTube.
«Я понимаю вашу озабоченность, озабоченность тех людей, с которыми вы работаете. Мы не собираемся ничего закрывать», — отметил Путин.
Президент также прокомментировал ситуацию с Telegram.
«Я волнуюсь на своем месте за безопасность людей. Мне правоохранительные органы докладывают и говорят, что после взрывов в метро в Петербурге они не могли отследить переписку террористов — она была зашифрована. Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности на первом месте», — заметил президент.
Он добавил, что в этой ситуации легче всего запретить что-то, однако он сторонник поиска цивилизованных способов решения проблем.
«Нужно идти по пути использования спецслужбами технических средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернет», — подытожил Путин.