Лавров заявил, что встреча глав МИД ОЧЭС пройдет в Ереване в конце июня

МОСКВА , 7 июня. / ТАСС /. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоится в Ереване в конце июня. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. "Особое внимание уделили координации нашей работы в рамках Совета министров иностранных дел Черноморского экономического сотрудничества, очередное заседание которого состоится в Ереване в конце текущего месяца", — сказал Лавров.