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Лавров заявил, что встреча глав МИД ОЧЭС пройдет в Ереване в конце июня
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Лавров заявил, что встреча глав МИД ОЧЭС пройдет в Ереване в конце июня 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоится в Ереване в конце июня. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
"Особое внимание уделили координации нашей работы в рамках Совета министров иностранных дел Черноморского экономического сотрудничества, очередное заседание которого состоится в Ереване в конце текущего месяца", — сказал Лавров.
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