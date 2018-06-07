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Лавров: РФ продолжит содействовать поиску решений по Нагорному Карабаху
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Лавров: РФ продолжит содействовать поиску решений по Нагорному Карабаху 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская сторона продолжит содействовать поиску взаимоприемлемых решений по Нагорному Карабаху, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
"Говорили и о проблемах обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, включая нагорнокарабахское урегулирование. Россия как в контексте наших двусторонних отношений с Ереваном и Баку, так и в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ вместе с американскими и французскими коллегами продолжит содействовать сторонам в поиске взаимоприемлемых решений", — подчеркнул министр.
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