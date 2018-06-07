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Россия продолжит содействовать в поисках решения по Карабаху — Лавров
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Россия продолжит содействовать в поисках решения по Карабаху — Лавров 

Sputnik Армения 1 час назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 7 июн — Sputnik. Россия продолжит содействовать в решении карабахского конфликта. Об этом по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном заявил журналистам в четверг глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров и Зограбян обсудили проблемы обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, включая нагорно-карабахское урегулирование.
"Россия, как в контексте наших двусторонних отношений с Ереваном и Баку, так и в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ, вместе с американскими и французскими коллегами продолжит содействовать сторонам в поиске взаимоприемлемых решений", — заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров.
Переговоры между главами внешнеполитических ведомств Армении и России прошли 7 июня в Москве.
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