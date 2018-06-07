Россия продолжит содействовать в поисках решения по Карабаху — Лавров

Лавров и Зограбян обсудили проблемы обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, включая нагорно-карабахское урегулирование.

"Россия, как в контексте наших двусторонних отношений с Ереваном и Баку , так и в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ, вместе с американскими и французскими коллегами продолжит содействовать сторонам в поиске взаимоприемлемых решений", — заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров.