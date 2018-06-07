Лавров отметил динамичный характер политического диалога России и Армении

"Мы провели хорошие переговоры, конструктивно, доверительно, в духе союзнических отношений, которые связывают наши государства, в духе нашего стратегического сотрудничества. Мы констатируем динамичный характер российско-армянского политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровне", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

По словам Лаврова, между Россией и Арменией развиваются контакты по парламентской линии. Он добавил, что в ходе переговоров они с армянским коллегой обсудили также торгово-экономической взаимодействие Москвы и Еревана , рассмотрели ход реализации топливных проектов, а также проектов в телекоммуникационной и банковской сферах.

"Мы едины в том, что дальнейшему укреплению практической кооперации будет способствовать энергичная работа межправительственных комиссий по экономическому и военно-техническому сотрудничеству", — добавил Лавров.

Он также отметил, что в ходе встречи была дана положительная оценка межрегиональных связей двух стран.

В свою очередь глава МИД Армении заявил, что Ереван настроен развивать сотрудничество с Москвой.