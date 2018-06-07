Ещё
Лавров отметил динамичный характер политического диалога России и Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров отметил динамичный характер политического диалога России и Армении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Между Россией и Арменией присутствует динамичный политический диалог на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы провели хорошие переговоры, конструктивно, доверительно, в духе союзнических отношений, которые связывают наши государства, в духе нашего стратегического сотрудничества. Мы констатируем динамичный характер российско-армянского политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровне", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
По словам Лаврова, между Россией и Арменией развиваются контакты по парламентской линии. Он добавил, что в ходе переговоров они с армянским коллегой обсудили также торгово-экономической взаимодействие Москвы и Еревана, рассмотрели ход реализации топливных проектов, а также проектов в телекоммуникационной и банковской сферах.
"Мы едины в том, что дальнейшему укреплению практической кооперации будет способствовать энергичная работа межправительственных комиссий по экономическому и военно-техническому сотрудничеству", — добавил Лавров.
Он также отметил, что в ходе встречи была дана положительная оценка межрегиональных связей двух стран.
В свою очередь глава МИД Армении заявил, что Ереван настроен развивать сотрудничество с Москвой.
РИА Новости: последние новости
Томский губернатор пообещал встретиться с обратившейся к Путину жительницей Путин процитировал Эйнштейна в ответ на вопрос о третьей мировой войне Путин рассказал, что предупреждал бизнес о возможных проблемах с Западом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам приготовили несколько «чудес»59
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь113
Лазарева призналась в неизлечимой болезни16
«Хуже-то уже некуда»: Дублер Бузовой унизила певицу58
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения197
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
05:03
Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
Политика
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
11:22
Россиянам приготовили несколько «чудес»
Экономика
00:33
Лазарева призналась в неизлечимой болезни
Шоу-бизнес Другое
05:54
Путин объяснил нападки в адрес России
Политика
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
06:22
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь
Криминал Происшествия
11:53
Путин назвал недопустимой ситуацию на рынке топлива
Политика Экономика
06:04
Путин объяснил изменения в правительстве
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение